Radionik in einfachen Worten

von George de la Warr

Die kürzeste Definition von Radionik lautet, dass sie eine Wissenschaft der Interaktion zwischen dem Geist und der Materie ist und die der vollständigen Wechselbeziehung aller Dinge.

Das immer größer werdende Interesse an Radionik erfordert nun so langsam eine Lösung, wie man sie einem Laien nahe bringen kann, was diese Wissenschaft (ja, wir nehmen für uns in Anspruch, dass sie eine Wissenschaft ist) ausmacht. Wir werden so oft von Menschen gefragt, die einmal vage von Radionik gehört haben, „Was bedeutet das aber für den Mann auf der Straße?“ – keine einfache Frage und doch eine einfache Sache, die auf mittels eines radionischen Diagnoseinstruments demonstriert werden kann.

Dazu nehmen wir einfach ein Patientenmuster von Herrn Mustermann und platzieren es im Diagnoseinstrument (Abb. 1) und so sind wir sofort in der Lage, uns in dessen Schwingungen einzuklinken, wo auch immer er sich auf der Welt befinden mag. Dafür gibt es keine wissenschaftliche Erklärung. Wir sind jedoch in der Lage, mittels dieses Werkzeugs zu diagnostizieren und Herrn Mustermann auf jede Entfernung hin zu behandeln.

Unser Mann-auf-der-Straße ist ein bequemer Generalist. Also müssen wir zunächst versuchen festzustellen, wer er eigentlich ist. Es ist logisch anzunehmen, dass er viele Lebenswege repräsentiert und dass er ein breites Interessenspektrum hat. Er ist nicht länger der einfache Handarbeiter begrenzter Intelligenz, sondern jemand, der informiert ist. Diese Information ist begrenzt durch Zeitung, Radio und Fernsehen. Meist ist er noch interessiert an Fußball, Hunderennen, Taubenzucht, Gärtnern und an einem Do-it-yourself-Hobby.

Wir könnten ihm erzählen, dass Radionik mit der Interaktion zwischen Geist und Materie zu tun hat. Das wird aber kaum ausreichen, um ihn zufrieden zu stellen. Diese Worte enthalten eine große Menge an Bedeutung, sein Verständnis hängt jedoch davon ab, was bereits in seinem Geist vorhanden ist. Wenn der Geist des Manns-von-der-Straße nicht von Anfang an die entsprechenden Informationen enthält, dann muss sie dort zunächst einmal platziert werden, bevor wir zu ihm durchdringen können.

Das Wort Radionik muss ihm daher im Zusammenhang mit etwas, das sich bereits in seinem Geist befindet, präsentiert werden, etwas, das er normalerweise nicht mit einem so unorthodoxen Thema in Zusammenhang bringt. Ist er beispielsweise also ein Taubenzüchter, wird sein Geist demzufolge voll von Fakten über Tauben sein und wir könnten ihm zeigen, dass die Radionik die Fähigkeit seiner Tauben, den Weg aus größeren Distanzen zurück nach Hause in den eigenen Taubenschlag zu finden, beachtlich verbessern kann. Eine Taube stellt sich die ganze Zeit auf ihren Weg nach Hause ein, indem sie ‚instinktiv‘ an ihren Taubenschlag denkt – so unsere Vorstellung – und findet durch inneres Einstellen auf die Strahlung des Taubenschlags ihr Ziel.

Die Radionik unterstützt diese Konzentration auch, indem sie den Taubenschlag mittels konzentrierter Gedanken und einem speziellen Detektor lokalisiert. Vor vielen

Jahren haben wir das bei einem Taubenzüchterverein in einem Londoner Garten demonstriert. Radionik bedeutet demnach ein ‚Einstellen‘, indem man daran denkt und dabei den Detektor bedient. Wir waren in der Lage zu demonstrieren, dass wenn ein lebendes Subjekt für den Taubenschlag eingesetzt wurde, ein besseres Signal erzeugt wurde. Ein Radioniker kann das Signal empfangen und daraus eine Diagnose erstellen.

Als die Mitglieder des Taubenzüchtervereins sahen, wie das Diagnoseinstrument auf diese Weise benutzt wurde, konnten sie die Implikationen für sich einschätzen. Wir waren zum Mann-auf-der-Straße durchgedrungen. Unglücklicherweise will er das nun weitergeben, sagen wir an seine Frau, und ihre Reaktionen werden wieder anhand dessen, was in ihrem Geist ist, variieren. Sie könnte nicht die Masse an Informationen über Taubenzucht haben wie ihr Mann, sondern sich statt dessen auf Familienangelegenheiten konzentrieren und so ist ihr Geist eher für Familienfaktoren ausgerichtet. Sie muss deswegen von diesem Standpunkt aus erreicht werden. Man wird sehen, wie wichtig der Geist ist, wenn wir eine Person kontaktieren.

Wir schweifen dafür nicht wirklich von der Radionik ab; wir arbeiten uns in eine Richtung vor, in der sie als von einer Person ausgehenden Strahlung betrachtet wird – sowohl vom Körper als auch vom Geist. Der Familienkreis ist voll von diesen Ausstrahlungen und eine Mutter nimmt sie wahr, wenn sie sich unbewusst darauf einstellt. Sie könnte sich dessen nicht bewusst sein, aber sie könnte sogar in Betracht ziehen, ihre eigene Ausstrahlung zum Nutzen des gesamten Familienkreises zu verbessern. Und nun haben wir auch bei ihr einen guten Start, denn Radionik arbeitet teilweise vom Geist aus.

Im Familienleben ist der Prozess des Aussendens und Empfangens von Signalen permanent. Die Ausstrahlung des einen Familienmitglieds werden die der anderen so lange beeinflussen, bis manchmal ein physischer Effekt erzeugt wird. Die Gefühle von Liebe und Hass können hier in Aktion gesehen werden. Es ist eine interessante Studie der Interaktionen zwischen Geist und Geist und zwischen Geist und Materie. Die Radionik ist ausgezeichnet für das Feld der Wahrnehmung und des Korrigierens von Zuständen geeignet, von denen Disharmonien ausgehen. Die psychologischen Zustände werden vom Radioniker wahrgenommen, wenn er die grundlegenden Ursachen von Krankheit, sowohl die des Geistes als auch die des Körpers, erfasst. Wenn die Sorge der Mutter über das Wohlergehen ihrer Teenager-Tochter in eine Überängstlichkeit ausufert, kann es einen Zustand der Frustration in der Tochter erzeugen. Und dieses kann über eine Anzahl von Jahren in einer normalen Familie, speziell in einem kleinen Haus, die physischen Körper der Beteiligten angreifen.

Der Radionker kann all diese Schwierigkeiten auf jede Entfernung hin erfassen. Herr Mustermanns Blut- oder Haarmuster oder sogar sein Foto ermöglichen es ihm, dessen ‚Signale‘ wahrzunehmen. Jede Person oder jedes Tier kann auf dieses Weise von einem begabten Radioniker radionisch diagnostiziert und behandelt werden. Seltsamerweise ist es dieser Punkt, an dem wir das Interesse am Mann-von-der-Straße verlieren. Es gibt ja noch das staatliche Gesundheitswesen und es ist ein Held oder ein Narr, der seinen Arzt freiweg abschafft.

Die Radionik ist eine immer noch relativ neue Wissenschaft und soweit bekannt ist von der wissenschaftlichen Gemeinde noch nicht erforscht. Auf alle Fälle hat der durchschnittliche Allgemeinarzt keinen Platz für sie in seiner Praxis, da ihn nur die Behandlung des physischen Körpers gelehrt wurde. In dem Augenblick, in welchem wir Radionik auch nur erwähnen, gehen die Barrieren hoch und werden dort oben bleiben, bis eine akademische Überprüfung stattgefunden hat. Eine ganze Reihe von Medizinern und Therapeuten haben Radionik mit hervorragenden Resultaten angewandt und mit der Zeit werden ihnen noch viele weitere folgen. Bis eine wissenschaftliche Erklärung für die ‚Aktion auf Distanz‘ gefunden werden kann, wird es jedoch von medizinischen Kreisen keine größere Beachtung geben. An dieser Stelle haben die Delawarr-Laboratorien einen glaubhaft gemachten Sachverhalt für weitere Forschung über das Phänomen der Kommunikation oder – um den korrekten Ausdruck zu verwenden – Rapport auf Distanz, veröffentlicht.

Radionik und andere Ziele

Die Hinweise zugunsten der Radionik als Therapie gewinnen nun gerade schnell an Fahrt. Wir haben gesehen, wie die Diagnose und Behandlung von Menschen und Tieren mittels der Anwendung dieser neuen Prinzipien durchgeführt wird, aber was ist mit anderen Lebensformen wie Pflanzen und Früchten?

Der Zustand des Rapports zwischen einem Foto eines Bauernhofs und dem Bauernhof selbst ermöglicht es, Feldfrüchte zu behandeln indem man das Foto behandelt. Das ist ein atemberaubender Gedanke und deswegen lassen Sie uns da langsam herangehen. Betrachten wir den Effekt der willentlichen Übertragung von Energie an Pflanzen. Wenn wir beispielsweise sechs junge Pflanzen nehmen, davon eine fotografieren, um einen Rapport mit dieser Pflanze herzustellen, können wir tatsächlich das Wachstum der Pflanze stimulieren. Wir können sogar ein Foto eines kleinen Stücks Boden verwenden, um die Energie auf Entfernung zielgenau zu übertragen, wie das folgende Experiment mit Bohnensamen zeigt.

Das Experiment bestand aus der Auswahl von zwei kleinen Bodenflächen in einem Küchengarten, der sich ca. 3 km von den Laboratorien entfernt befand, wobei die Flächen ca. 6 m voneinander entfernt waren. Jede davon wurde in vier Teile aufgeteilt (siehe Abb. 2) und zwei Bohnensamen wurde in jedes Teil eingepflanzt. Während des Einpflanzens wurde ein Foto des Teiles A aufgenommen und das Foto ins Labor gebracht. Dort wurde es radionisch behandelt, wobei auch Farben zum Einsatz kamen. Die Behandlungen erfolgten drei Monate lang einmal täglich. Der große Unterschied im Wachstum wird auf Abb. 3 ersichtlich. Die beiden Bohnenpflanzen auf Teil A wurden ca. 22cm größer als die anderen Pflanzen und hatten mehr und größere Schoten als die der Teile B, C und D. Die Pflanzen der anderen Teile, die nicht fotografiert wurden, waren extrem schwächlich.

Dieses Experiment ist statistisch nicht signifikant, es dient aber dazu, meine Ansicht zu illustrieren, das einzelne Pflanzen und Gebiete auf radionische Behandlung ansprechen. Diese Experimente wurden vielfach und von vielen verschiedenen Personen wiederholt und so wird das Prinzip wohl eines Tages akzeptiert werden. Ein Rosenzüchter wird daher die Fotos seiner Rosen behandeln, ein Taubenzüchter die seiner Lieblingstaube, während sich diese auf einem Flug befindet, denn der Mann-auf-der-Straße wird schließlich das Prinzip Radionik begriffen haben.