Radionik Newsletter System – Vorwort 06.2012

Horst Grünfelder beschließt seinen Beitrag aus der letzten Ausgabe hier mit dem 2. Teil. Daran schließt sich eine kleine Diskussion zwischen ihm und mir an, in der auch kleine Unterschiede in der Auffassung darüber, wie Radionik funktioniert, auftauchen.

Und nochmals Horst Grünfelder – mit einem Aufruf an Imker an einer Untersuchung über Radionik und ihre Wirkung auf die Varroa-Milbe teilzunehmen. Versuche dieser Art sind schon wiederholt erfolgreich unternommen worden, es hat sich jedoch noch keine ‚Kultur‘ daraus entwickelt. Das liegt vielleicht daran, dass das Wissen darüber nur in Werbebotschaften einzelner Hersteller verborgen ist. Der RNS mit seinen über 1000 Lesern wird das gründlich verändern. Seien wir also auf die Ergebnisse gespannt.

Im letzten Beitrag berichtet Peter W. Köhne über das aktuelle Projekt der Deutschen Radionischen Gesellschaft – das Anti-Aging-Projekt. Es ist nun ein Jahr vergangen und man traf sich zu einem Auffrischungsseminar und gegenseitiger Berichterstattung. Die Zusammenfassung liegt hier nun vor. Interna und weitere Maßnahmen bleiben jedoch nur innerhalb des Vereins.