Radionik Newsletter System – Vorwort 07.2012

Sommerzeit ist Urlaubszeit und so hat sich die Herausgabe dieses Newsletters um eine Woche nach hinten verschoben – ich bitte um Verständnis.

Im Urlaub hatte ich nur sehr eingeschränkten Zugang zu radionischen Materialien und so habe ich mal wieder einen radionischen Grundsatzartikel übersetzt, der von seiner Aktualität nichts verloren hat, obwohl er ca. 50 Jahre alt ist. Altmeister George de la Warr hat damals schon gewusst, war auch heute noch seine Gültigkeit hat: Radionik ist trotz Anwendung von Geräten als Hilfsmittel eine geistige Disziplin!

Auch wenn heutzutage die Geräte immer stylischer werden, immer mehr Computerpower eingesetzt wird, ist der Fokus der meisten Hersteller jedoch immer noch, die geistige Disziplin durch Gerätefunktionen zu ersetzen. Dass dies meist misslingt (gelingen kann das eben nur, wenn der Anwender seine geistige Disziplin mit der Verwendung des Gerätes vereint), liegt an der Konstruktion.

‚Anständige‘ Radionikinstrumente unterstützen den Anwender in seinem Tun, indem sie Daten so verarbeiten und anzeigen, dass die gewünschten Informationen erkannt und bewertet werden können, die der Anwender zuvor selbst erarbeitet hat! Nur damit ist letztlich ein entsprechendes Ergebnis zu erzielen, denn wer glaubt, das man durch den Kauf eines wie auch immer teuren Gerätes zum Radioniker wird, der irrt.

Auch die Bedienung eines Computers will ja gelernt sein und das Gleiche gilt natürlich auch für die Radionik. Ohne radionisches Denken nutzt auch das beste Radionikinstrument nicht viel. Da ist es Auch kein Wunder, dass die größte Abteilung im Radionikforum die von An.- und Verkauf ist. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viel teuer erkauftes Equipment in Schränken verstauben und nicht genutzt werden.

Um sich radionisches Denken anzueignen, ist es nicht unbedingt notwendig, eine Ausbildung zu machen. Für den geneigten Autodidakten steht eine ganze Reihe hervorragender Literatur zur Verfügung und nicht zuletzt befindet sich hier im Archiv des RNS geballtes Wissen rund um die Radionik. Durch die Suchfunktion kann sich jeder nach seinen Bedürfnissen heraussuchen, was gerade interessant ist. Also nur zu!